Дослідники з'ясували, як перегляд порно впливає на жіночий оргазм

Згідно з новими дослідженнями, перегляд порнографії не шкодить сексуальному життю більшості жінок. Навпаки, науковці навели докази того, що контент з категорії 18+ позитивно впливає на самозадоволення.

Перегляд порно під час мастурбації допомагає жінкам швидше збудитися і досягти яскравішого оргазму. Також дівчата, які дивляться відео для дорослих, відчувають менше проблем з порушенням і під час сексу з партнером, їхній оргазм триває довше. Це показало опитування 2433 жінок з США та Угорщини.

І ще: Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)

При цьому перегляд порно не впливає на задоволеність жінок сексом, але і не робить негативний вплив на відносини, як заведено вважати.

Порнографію під час мастурбації найчастіше дивляться жінки 45+, лесбіянки і бісексуалки. А також жінки, які мають двох або більше партнерів, і ті, які страждають від депресії чи постійного відчуття тривоги.

Читайте також: Порноактори розповіли, як поєднують батьківство і роботу (18+)