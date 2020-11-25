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Дослідники з'ясували, як перегляд порно впливає на жіночий оргазм

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Дослідники з'ясували, як перегляд порно впливає на жіночий оргазм - фото 1

Згідно з новими дослідженнями, перегляд порнографії не шкодить сексуальному життю більшості жінок. Навпаки, науковці навели докази того, що контент з категорії 18+ позитивно впливає на самозадоволення.

Перегляд порно під час мастурбації допомагає жінкам швидше збудитися і досягти яскравішого оргазму. Також дівчата, які дивляться відео для дорослих, відчувають менше проблем з порушенням і під час сексу з партнером, їхній оргазм триває довше. Це показало опитування 2433 жінок з США та Угорщини.

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При цьому перегляд порно не впливає на задоволеність жінок сексом, але і не робить негативний вплив на відносини, як заведено вважати.

Порнографію під час мастурбації найчастіше дивляться жінки 45+, лесбіянки і бісексуалки. А також жінки, які мають двох або більше партнерів, і ті, які страждають від депресії чи постійного відчуття тривоги.

Дослідники з'ясували, як перегляд порно впливає на жіночий оргазм - фото 436551

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Джерело: psypost
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