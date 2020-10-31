Дослідники виявили небезпечну вразливість у популярних месенджерах

Попередній перегляд вмісту посилання – зручна та корисна функція, що дозволяє дізнатися подробиці без необхідності переходу на повну версію сайту. З'ясувалося, що ця, здавалося б, нешкідлива фішка – величезна діра в безпеці, якою можуть скористатися зловмисники.

Перегляд вмісту посилання у деяких додатках виявився небезпечний. Повідомляється, що це актуально як для iOS, так і для Android.

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Суть технології проста: користувач відправляє посилання, яке інша людина відкриває на смартфоні через один з популярних додатків. Ось тільки деякі з них безпечні, а інші можуть нести потенційну небезпеку конфіденційних даних.

Наприклад, iMessage і WhatsApp менш уразливі, оскільки попереднє посилання створюється ще на пристрої відправника, в той час, як Reddit і деякі інші сервіси створюють прев'ю безпосередньо на пристрої одержувача. Це означає, що зловмисник може відправити шкідливе посилання, здатне збирати дані, включаючи IP-адресу і місце розташування.

Усе значно гірше в Discord, Messenger, Instagram, Twitter і низці інших програм, які генерують попередню версію посилання на віддаленому сервері, а не на пристроях відправника й одержувача. Це означає, що всі дані будуть незашифрованими, а будь-хто, у кого є доступ до цих серверів, може переглядати вміст чату.

За допомогою виявленої уразливості дослідники змогли отримати IP-адреси іншої людини, просто відправивши їй посилання через месенджер. Крім того, вони запевняють, що в деяких випадках веб-сторінки можуть навіть запускати шкідливий код.

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