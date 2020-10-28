Блогер назвав головний недолік безпровідної зарядки Apple MagSafe

Відсутність блоку живлення у комплекті iPhone 12 не зобов'язує користувачів купувати оригінальний аксесуар за $ 19 – але, як виявилося, для використання бездротової зарядки MagSafe "на повну котушку" власнику гаджета все ж таки доведеться розщедритися.

Автор YouTube-каналу Zolotech протестував пристойний набір аналогів фірмового зарядного пристрою та прийшов до висновку, що Apple спеціально внесла певні обмеження в алгоритм роботи смартфона.

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На офіційній сторінці Apple вказано, що для роботи магнітного кріплення MagSafe рекомендується використовувати, щонайменше 12-ватний блок живлення. При цьому протягом десяти років у комплекті зі смартфонами Apple пропонувався тільки 5-ватний зарядник, а в коробці з iPhone 12 покупець знайде лише стандартний зарядний кабель USB Type-C – Lightning.

При під'єднанні MagSafe до оригінального зарядника на 20 Вт максимальний показник потужності бездротової зарядки склав 15 Вт. З іншими ж блоками живлення, включаючи 96-ватний зарядник для MacBook Pro і продуктивні пристрої сторонніх брендів, аксесуар давав на виході всього від 10 до 12 Вт, зменшуючи швидкість поповнення АКБ смартфона.

На думку блогера, Apple навмисно обмежила максимальну швидкість зарядки iPhone 12 за допомогою програмного профілю. Крім того, компанія не позначила залежність вихідної потужності MagSafe від використання того чи іншого блоку живлення на сторінці товару у своєму інтернет-магазині.

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