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8 березня Голос країни

Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 4 – 10 березня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 4.03 – 10.03

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 4, 10
  • Несприятливі дні: 6, 7
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Зорі пророкують дуже продуктивний та вдалий тиждень для представників цього знаку. Фортуна буде на вашому боці, достатньо лише не впускати моменти та можливості. Також радимо скласти детальний список справ, які давно були заплановані та які потрібно зробити зараз. Це допоможе ефективно розподілити час та закрити всі "хвости". Багато посміхайтесь та діліться настроєм з близькими.

Телець

  • Сприятливі дні: 6, 8
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Тиждень буде насиченим, однак не варто розслаблятись, адже попереду чимало успішних справ. Правильно розплануйте свій час, щоб не лише працювати, а й відпочивати. Оточення допоможе триматись у тонусі, тому не зважайте на дрібниці, а насолоджуйтесь позитивними моментами.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 8, 10
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

У Близнюків настав період, коли пора зосередитись та взяти себе у руки. Ваша незграбність та розгубленість зараз можуть погіршити ситуацію, тому краще уважніше ставитись до всього, що відбувається навколо вас. Зовсім скоро удача знову до вас повернеться.

Рак

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 5, 10
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Для Раків тиждень буде сповнений любові та пристрастей. Якщо вас щось турбує, то краще розставити всі крапки над "і" безпосередньо з об'єктом закоханості, а не будувати в голові сюжети для бестселерів. Насправді, все значно краще, аніж вам здається.

Лев

  • Сприятливі дні: 4, 5
  • Несприятливі дні: 6, 7
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Леви обожнюють спонтанні рішення, однак цього тижня краще кілька разів все обдумати та обговорити, аніж стрибати з головою у свої мрії. Хоч вам і хочеться глобальніших змін, але до всього потрібен холодний розум. Не засмучуйтесь через дрібниці і бережіть гарний настрій.

Діва

  • Сприятливі дні: 4, 7
  • Несприятливі дні: 5, 6
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Зорі радять Дівам приділити цього тижня найбільше уваги собі. Дозвольте розслабитись та попіклуйтесь про власне здоров'я. Незначна перерва допоможе вам повернутись до чудового самопочуття та підкорювати нові вершини.

Терези

  • Сприятливі дні: 5, 6
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Здається, терезам варто обачніше ставитись до власного бюджету. Попереду можливі незвичайні зміни, тому краще мати фінансову подушку, яка допоможе уникнути непередбачуваних ускладнень.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 6, 10
  • Несприятливі дні: 4, 7
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Зорі попереджають Скорпіонів про те, що варто уповільнити свій рух. Саме пора відпустити ситуацію та дозволити справам йти так, як і заплановано. Представникам цього знаку краще відмовитись від поспіху, який буде невиправданим, адже це дозволить уникнути помилок та неприємностей.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 6, 10
  • Несприятливі дні: 4, 7
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Пріоритетом цього тижня має бути родина та власна творчість. Приділяйте увагу своїм близьким та не соромтесь проявляти власні почуття. До того ж, зорі радять спробувати щось нове, щоб проявити власний талант. Нові справи принесуть неочікувані результати.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козерогам потрібно навчитись боротись зі свою лінню. Зимова сплячка затягнулась, а весна вимагає більше руху та активності. Пора повертатись до ритмічного життя та витрачати час не лише на сон та перебування вдома.

Водолій

  • Сприятливі дні: 4, 7
  • Несприятливі дні: 9, 10
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Зорі радять Водоліям уважніше ставитись до свого самопочуття, щоб уникнути неприємностей зі здоров'ям. Не забувайте про вітаміни, активний спосіб життя та позитивні емоції. Попереду чимало цілей та досягнень, які вимагають максимальної енергійності.

Риби

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Новий тиждень дасть можливість максимально уважно розподілити час та скласти список справ на найближчий місяць. Не варто відкладати давно задумане, а краще розкласти все на дрібні деталі та моменти, а вже тоді втілити у житті. Правильний підхід та завдань та розподіл вільного часу дозволять не втомлюватись та рухатися вперед ще швидше.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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