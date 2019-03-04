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Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 4 – 10 березня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 4.03 – 10.03
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 4, 10
- Несприятливі дні: 6, 7
Зорі пророкують дуже продуктивний та вдалий тиждень для представників цього знаку. Фортуна буде на вашому боці, достатньо лише не впускати моменти та можливості. Також радимо скласти детальний список справ, які давно були заплановані та які потрібно зробити зараз. Це допоможе ефективно розподілити час та закрити всі "хвости". Багато посміхайтесь та діліться настроєм з близькими.
Телець
- Сприятливі дні: 6, 8
- Несприятливі дні: 4, 9
Тиждень буде насиченим, однак не варто розслаблятись, адже попереду чимало успішних справ. Правильно розплануйте свій час, щоб не лише працювати, а й відпочивати. Оточення допоможе триматись у тонусі, тому не зважайте на дрібниці, а насолоджуйтесь позитивними моментами.
Близнюки
- Сприятливі дні: 8, 10
- Несприятливі дні: 4, 9
У Близнюків настав період, коли пора зосередитись та взяти себе у руки. Ваша незграбність та розгубленість зараз можуть погіршити ситуацію, тому краще уважніше ставитись до всього, що відбувається навколо вас. Зовсім скоро удача знову до вас повернеться.
Рак
- Сприятливі дні: 6, 7
- Несприятливі дні: 5, 10
Для Раків тиждень буде сповнений любові та пристрастей. Якщо вас щось турбує, то краще розставити всі крапки над "і" безпосередньо з об'єктом закоханості, а не будувати в голові сюжети для бестселерів. Насправді, все значно краще, аніж вам здається.
Лев
- Сприятливі дні: 4, 5
- Несприятливі дні: 6, 7
Леви обожнюють спонтанні рішення, однак цього тижня краще кілька разів все обдумати та обговорити, аніж стрибати з головою у свої мрії. Хоч вам і хочеться глобальніших змін, але до всього потрібен холодний розум. Не засмучуйтесь через дрібниці і бережіть гарний настрій.
Діва
- Сприятливі дні: 4, 7
- Несприятливі дні: 5, 6
Зорі радять Дівам приділити цього тижня найбільше уваги собі. Дозвольте розслабитись та попіклуйтесь про власне здоров'я. Незначна перерва допоможе вам повернутись до чудового самопочуття та підкорювати нові вершини.
Терези
- Сприятливі дні: 5, 6
- Несприятливі дні: 4, 9
Здається, терезам варто обачніше ставитись до власного бюджету. Попереду можливі незвичайні зміни, тому краще мати фінансову подушку, яка допоможе уникнути непередбачуваних ускладнень.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 6, 10
- Несприятливі дні: 4, 7
Зорі попереджають Скорпіонів про те, що варто уповільнити свій рух. Саме пора відпустити ситуацію та дозволити справам йти так, як і заплановано. Представникам цього знаку краще відмовитись від поспіху, який буде невиправданим, адже це дозволить уникнути помилок та неприємностей.
Стрілець
- Сприятливі дні: 6, 10
- Несприятливі дні: 4, 7
Пріоритетом цього тижня має бути родина та власна творчість. Приділяйте увагу своїм близьким та не соромтесь проявляти власні почуття. До того ж, зорі радять спробувати щось нове, щоб проявити власний талант. Нові справи принесуть неочікувані результати.
Козеріг
- Сприятливі дні: 5, 7
- Несприятливі дні: 4, 9
Козерогам потрібно навчитись боротись зі свою лінню. Зимова сплячка затягнулась, а весна вимагає більше руху та активності. Пора повертатись до ритмічного життя та витрачати час не лише на сон та перебування вдома.
Водолій
- Сприятливі дні: 4, 7
- Несприятливі дні: 9, 10
Зорі радять Водоліям уважніше ставитись до свого самопочуття, щоб уникнути неприємностей зі здоров'ям. Не забувайте про вітаміни, активний спосіб життя та позитивні емоції. Попереду чимало цілей та досягнень, які вимагають максимальної енергійності.
Риби
- Сприятливі дні: 5, 7
- Несприятливі дні: 4, 6
Новий тиждень дасть можливість максимально уважно розподілити час та скласти список справ на найближчий місяць. Не варто відкладати давно задумане, а краще розкласти все на дрібні деталі та моменти, а вже тоді втілити у житті. Правильний підхід та завдань та розподіл вільного часу дозволять не втомлюватись та рухатися вперед ще швидше.
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