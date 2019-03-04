Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 4 – 10 березня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 4.03 – 10.03

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 4, 10

: 4, 10 Несприятливі дні: 6, 7

Гороскоп для Овна

Зорі пророкують дуже продуктивний та вдалий тиждень для представників цього знаку. Фортуна буде на вашому боці, достатньо лише не впускати моменти та можливості. Також радимо скласти детальний список справ, які давно були заплановані та які потрібно зробити зараз. Це допоможе ефективно розподілити час та закрити всі "хвости". Багато посміхайтесь та діліться настроєм з близькими.

Сприятливі дні: 6, 8

Несприятливі дні: 4, 9

Гороскоп для Тельця

Тиждень буде насиченим, однак не варто розслаблятись, адже попереду чимало успішних справ. Правильно розплануйте свій час, щоб не лише працювати, а й відпочивати. Оточення допоможе триматись у тонусі, тому не зважайте на дрібниці, а насолоджуйтесь позитивними моментами.

Сприятливі дні: 8, 10

Несприятливі дні: 4, 9

Прогноз для Близнят

У Близнюків настав період, коли пора зосередитись та взяти себе у руки. Ваша незграбність та розгубленість зараз можуть погіршити ситуацію, тому краще уважніше ставитись до всього, що відбувається навколо вас. Зовсім скоро удача знову до вас повернеться.

Сприятливі дні: 6 , 7

, 7 Несприятливі дні: 5, 10

Гороскоп для Рака

Для Раків тиждень буде сповнений любові та пристрастей. Якщо вас щось турбує, то краще розставити всі крапки над "і" безпосередньо з об'єктом закоханості, а не будувати в голові сюжети для бестселерів. Насправді, все значно краще, аніж вам здається.

Сприятливі дні: 4, 5

Несприятливі дні: 6, 7

Гороскоп для Лева

Леви обожнюють спонтанні рішення, однак цього тижня краще кілька разів все обдумати та обговорити, аніж стрибати з головою у свої мрії. Хоч вам і хочеться глобальніших змін, але до всього потрібен холодний розум. Не засмучуйтесь через дрібниці і бережіть гарний настрій.

Сприятливі дні: 4 , 7

, 7 Несприятливі дні: 5, 6

Гороскоп для Діви

Зорі радять Дівам приділити цього тижня найбільше уваги собі. Дозвольте розслабитись та попіклуйтесь про власне здоров'я. Незначна перерва допоможе вам повернутись до чудового самопочуття та підкорювати нові вершини.

Сприятливі дні: 5 , 6

, 6 Несприятливі дні: 4, 9

Гороскоп для Терезів

Здається, терезам варто обачніше ставитись до власного бюджету. Попереду можливі незвичайні зміни, тому краще мати фінансову подушку, яка допоможе уникнути непередбачуваних ускладнень.

Сприятливі дні: 6, 10

6, 10 Несприятливі дні: 4, 7

Гороскоп для Скорпіона

Зорі попереджають Скорпіонів про те, що варто уповільнити свій рух. Саме пора відпустити ситуацію та дозволити справам йти так, як і заплановано. Представникам цього знаку краще відмовитись від поспіху, який буде невиправданим, адже це дозволить уникнути помилок та неприємностей.

Сприятливі дні: 6 , 10

, 10 Несприятливі дні: 4, 7

Гороскоп для Стрільця

Пріоритетом цього тижня має бути родина та власна творчість. Приділяйте увагу своїм близьким та не соромтесь проявляти власні почуття. До того ж, зорі радять спробувати щось нове, щоб проявити власний талант. Нові справи принесуть неочікувані результати.

Сприятливі дні: 5, 7

5, 7 Несприятливі дні: 4, 9

Гороскоп для Козерога

Козерогам потрібно навчитись боротись зі свою лінню. Зимова сплячка затягнулась, а весна вимагає більше руху та активності. Пора повертатись до ритмічного життя та витрачати час не лише на сон та перебування вдома.

Сприятливі дні: 4, 7

4, 7 Несприятливі дні: 9, 10

Гороскоп для Водолія

Зорі радять Водоліям уважніше ставитись до свого самопочуття, щоб уникнути неприємностей зі здоров'ям. Не забувайте про вітаміни, активний спосіб життя та позитивні емоції. Попереду чимало цілей та досягнень, які вимагають максимальної енергійності.

Сприятливі дні: 5, 7

5, 7 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Риб

Новий тиждень дасть можливість максимально уважно розподілити час та скласти список справ на найближчий місяць. Не варто відкладати давно задумане, а краще розкласти все на дрібні деталі та моменти, а вже тоді втілити у житті. Правильний підхід та завдань та розподіл вільного часу дозволять не втомлюватись та рухатися вперед ще швидше.

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