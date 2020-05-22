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Дорожчий за iPhone 11 Pro Max: представлений колекційний Meizu 17 Pro

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Meizu 17 Pro коштує 1400 доларів США - фото 1
Meizu 17 Pro коштує 1400 доларів США

Компанія Meizu оголосила подробиці про спеціальну версію свого нового флагмана Meizu 17 Pro. "Колекційна" спецверсія Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition стала найдорожчим смартфоном Meizu в історії бренду.

Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition буде доступний тільки у версії з 12 ГБ оперативної і 256 ГБ флеш-пам'яті за ціною 1400 доларів. Це дорожче, ніж iPhone 11 Pro Max. Чим же особлива така варіація китайського смартфона?

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Зазначимо, що стандартний Meizu 17 Pro коштує 658 доларів у версії з тими ж 12 ГБ оперативної і 256 ГБ флеш-пам'яті.

Дорожчий за iPhone 11 Pro Max: представлений колекційний Meizu 17 Pro - фото 405732
Дорожчий за iPhone 11 Pro Max: представлений колекційний Meizu 17 Pro - фото 405731

Колекційний набір створювався у співпраці з відомим китайським виробником кераміки Hsiao Fang і призначений для особливих поціновувачів. Смартфон отримав спеціальний колір керамічної задньої панелі – майже білий, але з небесно-блакитним відливом.

Такий колір властивий кераміці Ru. Це рідкісний вид китайської глиняного посуду династії Сун. Згодом колір смартфона повинен змінюватися, як у справжньої культової кераміки – по крайках корпусу і навколо камери буде проступати коричнева основа. Також на панелі стоїть автограф дизайнера. У комплект входить справжня піала для чаю.

Дорожчий за iPhone 11 Pro Max: представлений колекційний Meizu 17 Pro - фото 405730
Дорожчий за iPhone 11 Pro Max: представлений колекційний Meizu 17 Pro - фото 405729

Продажі ексклюзивного Meizu 17 Pro почнуться 25 травня.

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Джерело: mydrivers
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