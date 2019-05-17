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Дорофєєва захопила мережу сексуальним образом

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Надя приміряла довге плаття з різноманітними принтами - фото 1
Надя приміряла довге плаття з різноманітними принтами / Ivona

Співачка Надя Дорофєєва захопила не тільки новим яскравим образом, але і розкішною фігурою.

Відома українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва потішила фанатів в Instagram новим фото.

І ще: Надя Дорофєєва розбурхала мережу оголеним тілом

Днями знаменитість похвалилася розкішним спільним кадром з Позитивом, сидячи в подвійному кріслі популярного шоу Голос. Діти. Так, дует виступить у ролі нових зіркових тренерів, а сама артистка запропонувала усім не пропустити прем'єру. Також Надя приміряла довге плаття з різноманітними принтами і відкритими плечима, доповнивши образ масивним ременем і коричневими босоніжками на високих підборах.

"Закінчилися ще одні етапи зйомок @golos.dity! Я хочу подякувати всім діткам нашої команди! Ми вас шалено полюбили! І якщо чесно, то ви навіть не уявляєте яким сильним буде цей сезон. Ні в якому разі не пропустіть. Я дуже натхненна і щаслива! В ефірі вже з 26 травня", – поділилася радістю Дорофєєва.

І ще: Гарячі та розкуті: чим вражали цього тижня Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та Леся Нікітюк

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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