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Надя Дорофєєва розбурхала мережу оголеним тілом
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Українська співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва підкорила своїх шанувальників в Instagram пікантним кадром, на якому красуня продемонструвала оголені сідниці.
Відомо, що Надя Дорофєєва вирушила на відпочинок до Туреччини, де не упускає можливості наробити пляжних фото. Так, на новому знімку красуня позувала у відвертому купальнику, який вигідно підкреслив апетитні форми співачки.
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"Хочу щоб кожен день свого життя кожна людина намагалася бути щасливішою, ніж була учора", – прокоментувала фото артистка.
Під постом відразу ж виник ажіотаж у коментарях. Більшість користувачів мережі похвалили фігуру Дорофєєвої і оцінили пікантне фото. Однак знайшлися і ті, кому не припали до смаку настільки відверті кадри. Вони порадили артистці одягнутися і не показувати пікантні частини тіла публіці.
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