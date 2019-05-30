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Дорофєєва у сітчастих панчохах підірвала мережу

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Шанувальники Дорофеєвої захоплені таким образом - фото 1
Шанувальники Дорофеєвої захоплені таким образом / Gloss.ua

Українська співачка Надя Дорофєєва підкорила шанувальників новим образом. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка Надя Дорофєєва прогулялася вулицею в одній кофті і панчохах, викликавши шквал компліментів і коментарів.

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На знімках Дорофєєва відображена під час прогулянки містом. Зірка вийшла в світ в білій кофті оверсайз, колготах в сітку і чорно-червоних панчохах. Образ зірка доповнила прозорою сумкою на плечі і трикутними сонцезахисними окулярами.

Шанувальники Дорофеєвої захоплені таким образом. Вони назвали її "дівчиною з обкладинки" і відзначили, що "світові моделі стоять і нервово курять осторонь".

Дорофєєва у сітчастих панчохах підірвала мережу - фото 330752

Дорофєєва у сітчастих панчохах підірвала мережу - фото 330753

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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