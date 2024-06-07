В межах проєкту "Дім звукозапису": виконавиця Lely45 переспівала трек Скрябіна

Співачка Lely45 у четвертому випуску авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису" зробила кавер на трек легендарного гурту "Скрябін". Композиція "Наші" була випущена колективом ще на початку кар'єри.

Героїнею нового випуску програми Тіни Кароль "Дім звукозапису" стала молода артистка LELY45. В рамках проєкту вона переспівала трек гурту "Скрябін".

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Артистка з гуртом поєднала панк-рок та інді-рок, що утворило особливе звучання. За словами Тіни Кароль, на це у них було лише дві години.

Композиція "Наші" була написана Кузьмою Скрябіним на початку 2000-х і увійшла до восьмого студійного альбому гурту "Озимі люди".

Мені здається, що це якраз період того глобального переходу від неоромантики до такого поп-року. Він хотів достукатися до всіх. Це десь 2002 рік був. На радіо у нас був російський шансон. Що б не писалося, говорилося, що це все не формат. Просто був шансон... Він приходив, іноді платив за свої якісь ефіри. Він хотів за життя, у нього це йшло як червоною ниткою, щоб ми відокремилися від Росії, російської культури. Навіть не культури... а щоб це була окрема нація. Він бачив Європу, їздив світом і в нього страшно душа хворіла, що в нас настільки розумні та талановиті люди, маємо свою культуру, але ми чомусь "їмо" порції Російської імперії, – зазначила дружина музиканта Світлана Бабійчук.

"Дим звукозапису" – це сучасне прочитання форматних вокальних шоу для аудиторії YouTube. Особливістю проєкту Тіни Кароль є те, що запрошена зірка має заспівати обрану для неї пісню наживо і з першого дубля.

Наступного дня після виходу епізоду кавери артистів з'являться на всіх платформах. У такий спосіб співачка разом із гостями дасть "нове життя" несправедливо забутим українським пісням. Учасниками проєкту вже стали Юлія Саніна, ONUKA та SHUMEI.

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