Don't Do It: Nike випустила відео проти расизму, а Adidas його поширив

Nike виступив з відеозверненням проти расизму у зв'язку з масовими протестами у США. Тисячі американців почали виходити на вулиці з п'ятниці 29 травня, закликаючи притягнути до відповідальності винних у жорстокому вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.

У ролику, опублікованому Nike є тільки текст, що з'являється на чорному тлі. У зверненні обігрується 30-річний слоган компанії "Just Do It" ("Просто зроби це"), але цього разу бренд вперше пропонує "не робити цього".

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"Не прикидайся, що в Америці немає проблем, – йдеться в ролику. – Не заплющуйте очі на расизм. Не спускайте з рук убивство невинних. Не приймайте виправдань. Не думайте, що це вас не стосується. Не відсиджуйтеся і не мовчіть. Не думайте, що не можете нічого змінити, давайте брати участь у змінах разом".

Одвічний конкурент Nike, бренд adidas ретвітнув відео на знак солідарності. "Тільки разом ми можемо йти вперед, тільки разом ми можемо змінювати світ", – підписав adidas у пості.

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at ) (@adidas) May 30, 2020

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