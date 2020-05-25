Українська боксерка заступилася за Усика і викликала Соколову на двобій

Спортсменка Олена Колесник вирішила заступитися за Олександра Усика та нагадала, що їй незабаром виповниться 30 років.

Відома українська спортсменка, боєць ММА, 29-річна одеситка Олена Колесник записала дуже бурхливе відеозвернення для журналістки Яніни Соколової.

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Нагадаємо, раніше Соколова різко відповіла Олександру Усику на його провокаційні відео, а також зйомки у фільмі про православ'я російського виробництва.

"В ситуації з Яніною Соколовою та Олександром Усиком моя думка – вона хотіла хайпонути на імені всесвітньо відомого легендарного українця, спортсмена, який прославляє нашу країну, з нашим прапором. Для чого? Заради хайпу на його заслугах, для підняття рейтингу своєї брехливої, нікому не потрібної програми. Моя думка: кожен повинен займатися своєю справою. Спортсмен – тренуватися і виступати. Політик – захищати наших громадян, забезпечувати безпеку і робочі місця, а журналісти повинні правдиво висвітлювати ситуацію в усій країні. Шість років у нас коїться справжнє жахіття, за рахунок якого хайпують всі кому не лінь. Я не розумію чому ви, Яніна, ставите питання "чий Крим?" спортсмену Усику і співачці Марув... Чому ви запитуєте це у звичайних громадян, а не у політиків, військових. На чому ви хайпуєте? ... Ось є я, живий кандидат. Якщо вам знадобиться на комусь хайпонути, когось зачепити, когось викликати на ринг, то я приїду, тільки спецрейс ще організуйте за нормальними цінами. Поб'ємося, заради Бога", – заявила Олена Колесник.

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