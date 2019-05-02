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Гра престолів День матері

Доньки матері (2 + 2 = 6): дата виходу нового серіалу на СТБ

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Коли вийде серіал Доньки матері - фото 1
Коли вийде серіал Доньки матері

Новий український серіал "Доньки матері" (2 + 2 = 6) стартує за лічені дні. Дізнайтеся, коли саме вийде 1 серія на СТБ та чим вразить зворушлива драма про кохання!

Серіал "Доньки-матері" не залишить байдужим нікого. Сюжет нової стрічки розкриває соціальні проблеми й розповідає про сімейні суперечки з гумором.

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Глядачі дізнаються історію пари, яка переживає непростий період в житті. Зрештою, Ігор (Олександр Кобзар) та Наталя (Наталія Васько) після 17 років у шлюбі вирішують розлучитися. Однак уже наступного дня після підписання необхідних документів головні герої з'ясовують, що чекають дитину.

Наталя та Ігор - фото 325282
Наталя та Ігор

На цьому сюрпризи не закінчуються: цього ж дня стає відомо, що їхня 16-річна дочка Христина (Даша Легейда) вагітна від головного хулігана школи. Що ж чекає сім'ю в майбутньому та як герої шукатимуть вихід із ситуації? Ми дізнаємося про це за лічені дні!

Дата виходу серіалу "Доньки матері" 6 травня 2019 о 20.00

Дивитися онлайн трейлер мелодрами СТБ:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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