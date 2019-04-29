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Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у травні
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Найкращі прем'єри серіалів травня 2019 не залишать байдужими фанатів драми, фентезі та трилерів Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у світ в останній місяць весни!
Чорнобиль (16+)
Оригінальна назва: Chernobyl
Жанр: драма, історичний
Країна: США
Режисер: Йохан Ренк
У головних ролях: Джаред Харріс, Стеллан Скарсгард, Емілі Уотсон, Джошуа Лісе
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 6 травня
Сюжет базується на трагічних подіях, які трапились 26 квітня у 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції, коли вибухнув один з реакторів. Серіал демонструє не лише моторошну ситуацію та її наслідки, а й історію науковця Валерія Легасова, який мав дослідити причини вибуху.
Чорнобиль, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Найкращі в Лос-Анджелесі (16+)
Оригінальна назва: L.A.'s Finest
Жанр: бойовик, комедія, кримінал
Країна: США
Режисер: Антон Кроппер
У головних ролях: Гебріел Юніон, Джессіка Альба, Ерні Хадсон, Зек Макгоун, Зак Гілфорд, Дуейн Мартін
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 13 травня
У центрі подій детектив Сінді Бернетт, яка попрощалась з Маямі, коли накрила величезний наркокартель. Тепер жінка працює у Лос-АНджелесі разом з копом-матусею Ненсі МакКенна. Дві абсолютно різні жінки, у яких власне минуле та власні думки на будь-що, зате спільні цілі.
Найкращі в Лос-Анджелесі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Пастка-22 (12+)
Оригінальна назва: Catch-22
Жанр: драма, військовий, кримінал
Країна: США
Режисер: Джордж Клуні, Грант Хеслов, Еллен Кьорас
У головних ролях: Крістофер Ебботт, Джордж Клуні, Хью Лорі, Кайл Чандлер, Мартін Делані, Джулі Енн Емері
Тривалість: 30 хв.
Дата: з 17 травня
Сюжет серіалу розповідає про капітана Йоссаріана, який служив у ВПС США під час Італійської кампанії. Бойові вильоти позбавили його друга, тому він вирішив, що він війни потрібно тікати. Тому хлопець вирішує офіційно знайти можливість уникнути можливої смерті. Але існує лише один шлях - діагноз про божевілля. Але в американській армії існує "Поправка-22" або ж "Пастка-22", яка легко можна зруйнувати будь-які плани тих, хто хоче відвертітися від служби. Згідно з поправкою, кожен, який називає себе божевільним, насправді підтверджує, що у здоровому глузді, адже справді божевільні люди не вважають себе такими.
Пастка-22, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Що Якщо (16+)
Оригінальна назва: What/If
Жанр: трилер
Країна: США
Режисер: Філліп Нойс
У головних ролях: Рене Зеллівегер, Джейн Леві, Дейв Еннейбл, Хуан Кастано, Луїс Хертем
Тривалість: - хв.
Дата: з 24 травня
Трилер-антологія показує, що трапляється, коли доволі добрі та приємні люди роблять щось далеке від своїх та чужих ідеалів. Від морального вибору може змінитись абсолютно все життя, а в центрі подій таємнича жінка Анна, яка маніпулює людьми, наче ляльками.
Що Якщо, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Добрі передвісники (16+)
Оригінальна назва: Good Omens
Жанр: комедія, фентезі
Країна: США
Режисер: Дуглас Маккіннон
У головних ролях: Майкл Шин, Девід Теннант, Міранда Річардсон, Джек Уайтхолл, Адріа Архона, Ніна Сосанья, Нед Деннехі
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 31 травня
Серіал базується на однойменному романі Ніла Геймана та Террі Пратчета, який розповідає про ангела та демона, яким потрібно зупинити Апокаліпсис. Кроулі отримує завдання підмінити дитину англійського аташе на Антихриста, однак це покладе край не лише людству, а й їхньому звичайному життю. Тому демон з ангелом Азірафелем вирішують піти на відчайдушний крок та самостійно виховати Антихриста у максимально добрій атмосфері, щоб уникнути кінця світу. Але в один і той самий час у лікарні народився не лише цей хлопчик. Що ж буде далі - варто побачити.
Добрі передвісники, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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