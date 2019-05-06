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Доньки-матері – 1, 2, 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
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Прем'єрні 1, 2, 3 та 4 серія нової драми "Доньки-матері" (2+2=6) вийшли 6 травня на каналі СТБ. Дивіться онлайн український серіал та читайте опис сюжету стрічки!
Новий серіал "Доньки-матері" (2+2=6) розкриває історію сімейної пари, яка переживає непростий період в житті. Ігор (Олександр Кобзар) та Наталя (Наталія Васько) після 17 років у шлюбі вирішують розлучитися. Однак уже наступного дня після підписання необхідних документів головні герої дізнаються дві шокуючі новини. Але все за порядком.
Це цікаво: Вийшла 4 серія серіалу Гра престолів 8
1 серія ДРАМИ Доньки-матері
У прем'єрному епізоді стає відомо, причиною розлучення подружжя є постійна відсутність Ігоря в сім’ї. Чоловік жив тільки роботою ветеринара й не брав жодної участі в справах родини. Усе на своїх тендітних плечах тягнула Наталя, і її терпець урвався. Жінка вирішила перекреслити 17 років спільного життя. Проте Ігор не хотів відпускати дружину…
Розраджувати колишнє подружжя взялися їхні вірні товариші. Наталя вилила душу колезі по роботі Світлані. Можливо, вона погарячкувала, наговорила зайвого… Сумніви не давали їй спокою. Та й Ігор теж шкодував, що не зміг нічого вдіяти.
Окрім поганих новин, є ще й хороші! Наталя стала директором гімназії, де пропрацювала на посаді вчителя довгі роки. Звісно, ця подія не втамувала біль розбитого серця, але додала впевненості й сили. Здається, Наталя вирішила жити тільки роботою…
Дочка Ігоря й Наталі – Христина – намагається влаштувати особисте життя. Розлучення батьків вона поставила на друге місце, а на перше – хулігана-мажора Нікіту, у якого закохана по вуха. Наталя не схвалює нове кохання Христі і намагається всіляко завадити доньці та її однокласнику зустрічатися.
Дивитись онлайн 1 серію Доньки-матері від 06-05-2019
2 серія СЕРІАЛУ Доньки-матері (2+2=6)
Наталя вперше за 17 років вирішила поговорити з Христиною відкрито на всі теми. Дівчина розповіла, що зустрічається з Нікітою вже півроку! Мама була шокована. Проте це ще далеко не все: Христина так і не наважилася відкрити Наталі свій найпотаємніший секрет...
Тим часом Ігор ніяк не може залишити в спокої Наталю. Він надзвонює їй від самого ранку! Мовляв, як там Христина після лікарні, чи все в неї добре. Донька ж прибігла до тата за порадою, як вирішити її "проблемку". Дівчина розповіла, що завагітніла від Нікіти!
У відчаї Христина не знала що робити: чи говорити мамі про вагітність та як взагалі їй повідомити цю новину? Дівчина боялася реакції мами. Ігор поставився до "делікатного стану" доньки з розумінням і вони вигадали "план-пояснення".
Навколо Наталі одні закохані! Навіть Світлана в інтернеті познайомилася з якимось французом. А от героїня після розлучення сама не своя.
Дивитися онлайн 2 серію Доньки-матері від 06-05-2019
3 серія драми Доньки-матері на СТБ
Нікіта пішов проти волі Христини й хитрістю заманив її стрибнути з моста. Усе зробив красиво: під виглядом сюрпризу привіз дівчину на міст і одягнув на неї спорядження. Проте Христя відчула щось лихе й у найвідповідальніший момент відмовилася від цієї витівки. Нік стрибнув сам, а героїня вслід сказала: "Я вагітна!"
Нікіта відреагував на новину різко негативно! Мовляв, він ще не готовий стати батьком, ще все життя попереду. Натомість Наталя підтримала доньку й пообіцяла: все буде добре!
Та хоч би що матір не говорила доньці – насправді вона не знала, що робити. У голові купа думок і лише одне запитання: робити Христині аборт чи ні? Що вирішить Наталя?
Дивитись онлайн 3 серію Доньки-матері від 06-05-2019
4 серія серіалу Доньки-матері (2+2=6)
Нікіта ніяк не може звикнути до думки, що скоро стане батьком. Йому тільки 17! Він хоче об’їхати цілий світ, ходити на найгучніші вечірки й концерти, а не вибирати одяг для дитини й шукати роботу. Вихід один: переконати Христину зробити аборт.
Після сварки з дочкою Наталя якнайшвидше вирушила до Ігоря, адже саме з ним Христя ділиться найсокровеннішим. Але чоловік зрозумів наміри екс-дружини з порогу й навідріз відмовився вмовляти дочку зробити аборт. Проте Наталя не втрачає надії на екс-чоловіка. Чи погодиться Ігор на авантюрний план жінки?
Нік прислухався до поради друга й купив Христі бейбі-ляльку, яка поводить себе так само, як жива дитина. План такий: Христина піклуватиметься про ляльку й побачить, як складно бути мамою, і сама без вмовлянь захоче зробити аборт. Чи спрацює хитрість Нікіти?
Дивитися онлайн 4 серію Доньки-матері від 06-05-2019
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