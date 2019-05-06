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Друзі: як змінилися головні герої серіалу за 25 років
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6 травня 2004 року світ побачив останню серію улюбленого телепроекту Друзі. Чи владний час над зірками екрану? Пропонуємо вам подивитися, в якій зараз формі Фібі та Моніка, Рос і Чендлер, Рейчел та Джої.
Друзі – один з найвідоміших американських комедійних телесеріалів, що оповідає про життя шістьох товаришів. Можна на пальцях перерахувати людей, які його не дивилися. Більшість мріяла опинитися в тій самій кав'ярні на дивані разом з героями, обговорюючи, скажімо, нову дружину Роса Геллера... Напевно, кожному з нас захочеться подивитися на те, як актори фільму виглядають сьогодні.
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Моніка
Моніка – молодша сестра Роса Геллера. У дитинстві вона була доволі повною, через що неймовірно комплексувала. Але через якийсь час дівчина взяла себе в руки, сильно схудла і перетворилася на красиву, витончену жінку. "Родзинка" Моніки – перфекціонізм: вона не переносить, коли щось стоїть не своєму місці, завжди вимагає ідеального порядку. А ще Кортні єдина актриса в серіалі, яка жодного разу не номінувалася на премію Еммі за роль в серіалі.
Рейчел
Якщо дивлячись на Дженніфер Еністон, вам не хочеться назвати її Рейчел, дуже ймовірно, що вам ще немає 25 років. Або вам за 55. Всі ж інші пам'ятають її зворушливою "татовою донькою" з серіалу Друзі. Причина в тому, що цей проект був культовим для цілого покоління. Актриса почала зніматися в серіалі у віці 25 років. З того моменту на її рахунку вже понад 150 фільмів і серіалів, прекрасна кар'єра і безліч інших премії. Ось тільки зовні актриса змінилася мало. У свої 50 Дженіфер у прекрасній формі і чудово виглядає!
Чендлер
У реальному житті у Метью Перрі доля склалася не найкращим чином. Всі довгі роки зйомок в серіалі актор зловживав алкоголем, змішуючи його з медикаментами. В одному з інтерв'ю Метью зізнався, що в найскладніші періоди він міг щодня пити горілку і вживати по 30 таблеток, які продавали тільки за рецептом. Однак залежність актора не відбилася ні на успіху серіалу, ні на процесі зйомок, адже він ніколи не з'являвся на знімальному майданчику в нетверезому вигляді. Впоратися з проблемами йому допоміг друг, Девід Швіммер. Мабуть, друзі – найцінніше, що придбав Метью Перрі. Адже у свої 49 років він так і не завів сім'є і ніколи не був одружений.
Фібі
Найбільш життєрадісна роль в серіалі дісталася Лізі Кудроу. Роль навіженої і легковажної Фібі принесла молодій актрисі перемогу в престижній премії Еммі, на яку за свою кар'єру Ліза номінувалася сім разів. Роль Фібі для Кудроу стала вершиною кар'єри, актриса знімалася в різних фільмах і серіалах, проте жоден з проектів не став таким популярним як Друзі. Ліза Кудроу – єдина актриса з жіночої трійки Друзів, яка вдало вийшла заміж. З 1995 року актриса одружена з Мішелем Стерном, з яким виховує спільного сина.
Рос
Девід після закінчення серіалу не закинув роботу в сфері кінематографа: він почав займатися режисурою. До речі, десять епізодів Друзів були зрежисовані саме ним. Девід брав участь і в іменному проекті Метта Леблана Джоуї, а в 2007 дістався до великого кіно, знявши комедію Біжи, товстун, біжи. Цікаво, але режисери спочатку не планували, що стосунки Роса і Рейчел стануть такою величезною частиною шоу. Вони розробили цю сюжетну лінію, побачивши природні відносини Девіда з Дженніфер Еністон.
Джої
Метт Леблан домігся величезного успіху в своєму ситкомі Episodes, де зіграв перебільшену версію самого себе. Він також взяв на себе іншу роль у 2016 році, коли було оголошено, що актор представить Top Gear. Факт: Метт серйозно травмувався під час зйомок The One Where No One's Ready. Коли він і Метью Перрі мчали, щоб дістатися до великого крісла, він впав на підлогу і вивихнув плече, саме тому Джої носив слінг протягом декількох епізодів третього сезону.
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