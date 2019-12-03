Донька Пітта і Джолі офіційно стала хлопчиком

13-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вже на шляху зміни статі, тож офіційно змінила ім'я на хлопчаче. Детальніше читайте далі.

Найстарша біологічна донька Джолі та Пітта Шайло давно почувається не надто комфортно у жіночому тілі, а нещодавно вона зробила наступний крок до перевтілення.

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Попри те, що 13-річна дівчина відмовилась від жіночого вбрання та, за чутками, останні кілька років приймає гормональні препарати, її мрія зараз недоступна. Річ у тому, що для хірургічної зміни стати Шайло має виповнитися 16 років.

Але це не завадило доньці колись однієї із найулюбленіших пар Голлівуду змінити ім'я в документах. Тож нещодавно, Шайло стала Джоном за згодою батьків.

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