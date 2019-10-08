Унікальні фотографії Джолі, зроблені Бредом Піттом

Ці знімки Джолі і її сім'ї не схожі ні на що з того, що ви бачили раніше. Таємні, спокійні і просто приголомшливі. Все тому, що зробив їх ніхто інший, як її ексчоловік Бред Пітт, який є завзятим фотографом.

Вона – одна з найпопулярніших жінок у світі, він – теж не обділений долею слави. Не доводиться сумніватися в тому, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі були золотою парою Голлівуду.

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Журнал W Magazine одного разу звернувся до Бреда з проханням сфотографувати Джолі для їх наступного випуску, і це зрозуміло, чому. В інтерв'ю тому ж журналу, Джолі розповіла про фотографії зроблені чоловіком: "Я люблю його фотографії. У деяких людей є хобі і вони дуже легко знаходять привід для його застосування і залишаються задоволеними його результатами..."

"Я дивлюся на його знімки і думаю, які вони прекрасні, але він все одно знаходить причини, щоб зробити їх ще краще, і дуже старанно працює над поліпшенням якості фотографій", – розповіла Джолі.

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