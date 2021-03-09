Донька Джуда Лоу знялася у мереживній спідній білизні від La Perla: гарячі фото

Айріс Лоу, донька актора Джуда Лоу й актриси Седі Фрост, представила нову капсульну колекцію спідньої білизни й аксесуарів від La Perla під назвою Unlocked. Дивіться спокусливі фото красуні на Радіо МАКСИМУМ!

До колекції La Perla увійшли боді, корсети, бра, трусики та легінси з чорного мережива з квітковими мотивами. На їх створення надихав стиль спідньої білизни 1980-х років, а також великі архіви італійського бренду.

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Над рекламною кампанією за участю Айріс працювала молодий британський фотограф Індіго Льюїн. Зйомки відбувалися у Лондоні. Раніше Айріс Лоу співпрацювала з б'юті-лінією Burberry і знімалася у кампанії сумок Fendi Peekaboo.

Дивіться стильні фото Айріс Лоу у вбранні від La Perla:

В лютому стало відомо, що юна модель Дева Кассель, донька Моніки Белуччі та Вінсена Касселя, стала героїнею березневого номера іспанської версії журналу Harper's Bazaar. Вона прикрасила один з трьох варіантів обкладинки глянцю. В об'єктиві модного фотографа з Барселони Хаві Гордо Дева з'явилася в подовженому жакеті у велику чорно-білу клітинку. У новому номері журналу Harper's Bazaar Дева з'явилася як посол бренду Dolce & Gabbana Beauty.

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