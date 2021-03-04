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Наомі Кемпбелл приміряла неочікуваний образ у кампанії Hood by Air: фото

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Наомі Кемпбелл стала обличчям Hood By Air - фото 1
Наомі Кемпбелл стала обличчям Hood By Air

Бренд Hood By Air представив першу кампанію після повернення. Її обличчям стала супермодель Наомі Кемпбелл.

Нова колекція бренду називається Prologue, її ключові слова – "мати", "ветеран" і "мерч".

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У ній Наомі Кемпбелл уособлює материнську складову, про це розповів сам дизайнер Hood By Air Шейн Олівер.

"Вона так яскраво втілює материнство, вона завжди підтримувала людей з темною шкірою у моді, їх ідентичність і творчість. Мені здалося правильним почати саме з цього", – заявив він.

У інстаграмі Hood By Air з'явилися тизери першого показу. На відео блимає фраза "Mother is coming" ("Мати приходить"), що, можливо, відсилає до участі Наомі в шоу.

Нагадаємо, що у серпні 2020 року Hood by Air випустив першу капсульну колекцію після перезапуску. Нові речі були натхненні "Матрицею".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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