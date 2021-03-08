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Зухвала Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичною білизною

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Українська секс-бомба Даша Астаф'єва вміє завести публіку своїми гарячими фотосетами на межі відвертої еротики і підкресленої естетики. Шанувальники захоплюються її сексуальністю, яка не може нікого залишити байдужим.

На цей раз Даша Астаф'єва постала перед своїми підписниками в Instagram у спокусливій леопардовій білизні. Сексуальний образ красуня доповнила золотистими довгими рукавичками, вуаллю і масивним золотим ланцюгом-намистом – трендовим аксесуаром сезону.

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Зухвала Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичною білизною - фото 450751

Зухвала Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичною білизною - фото 450752

Зухвала Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичною білизною - фото 450754

Цими пікантними кадрами зірка проілюструвала допис, у якому вирішила поділитися улюбленими фільмами, які вплинули на модель. Так, в її особисту добірку кіношедеврів для вдумливого перегляду потрапили такі картини:

  • Один вдих;
  • Аферистка;
  • Полетта;
  • Палмер;
  • Троє;
  • Дангал.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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