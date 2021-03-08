Зухвала Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичною білизною

Українська секс-бомба Даша Астаф'єва вміє завести публіку своїми гарячими фотосетами на межі відвертої еротики і підкресленої естетики. Шанувальники захоплюються її сексуальністю, яка не може нікого залишити байдужим.

На цей раз Даша Астаф'єва постала перед своїми підписниками в Instagram у спокусливій леопардовій білизні. Сексуальний образ красуня доповнила золотистими довгими рукавичками, вуаллю і масивним золотим ланцюгом-намистом – трендовим аксесуаром сезону.

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Цими пікантними кадрами зірка проілюструвала допис, у якому вирішила поділитися улюбленими фільмами, які вплинули на модель. Так, в її особисту добірку кіношедеврів для вдумливого перегляду потрапили такі картини:

Один вдих;

Аферистка;

Полетта;

Палмер;

Троє;

Дангал.

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