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Зваблива дочка Моніки Белуччі позувала для модного глянцю лише у піджаку

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Дева Кассель - фото 1
Дева Кассель / pinterest

Юна модель Дева Кассель дала новий привід для розмов. Дівчина стала героїнею березневого номера іспанської версії журналу Harper's Bazaar і прикрасила один з трьох варіантів його обкладинок.

В об'єктиві модного фотографа з Барселони Хаві Гордо Дева з'явилася в подовженому жакеті у велику чорно-білу клітинку. У новому номері журналу Harper's Bazaar Дева з'явилася як посол бренду Dolce & Gabbana Beauty.

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Цей номер видання, який надійде в продаж 19 лютого, цілком і повністю присвячений новим особам у fashion-індустрії. Тому для двох інших обкладинок знялися колеги Деви, молоді та перспективні моделі Таліта Фаріас, Елеонора Гіурітан і Жозефіна Жанні.

Нагадаємо, Діва Кассель дебютувала на обкладинці модного глянцю восени минулого року: тоді вона знялася для французького Elle. На початку лютого дівчина продовжила свою співпрацю з цим журналом і знову знялася для його обкладинки. Тоді багато шанувальників юної моделі відзначили, що вона круто працює в кадрі.

Зваблива дочка Моніки Белуччі позувала для модного глянцю лише у піджаку - фото 448387
Зваблива дочка Моніки Белуччі позувала для модного глянцю лише у піджаку - фото 448386

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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