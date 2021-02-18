Зваблива дочка Моніки Белуччі позувала для модного глянцю лише у піджаку

Юна модель Дева Кассель дала новий привід для розмов. Дівчина стала героїнею березневого номера іспанської версії журналу Harper's Bazaar і прикрасила один з трьох варіантів його обкладинок.

В об'єктиві модного фотографа з Барселони Хаві Гордо Дева з'явилася в подовженому жакеті у велику чорно-білу клітинку. У новому номері журналу Harper's Bazaar Дева з'явилася як посол бренду Dolce & Gabbana Beauty.

І ще: Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+

Цей номер видання, який надійде в продаж 19 лютого, цілком і повністю присвячений новим особам у fashion-індустрії. Тому для двох інших обкладинок знялися колеги Деви, молоді та перспективні моделі Таліта Фаріас, Елеонора Гіурітан і Жозефіна Жанні.

Нагадаємо, Діва Кассель дебютувала на обкладинці модного глянцю восени минулого року: тоді вона знялася для французького Elle. На початку лютого дівчина продовжила свою співпрацю з цим журналом і знову знялася для його обкладинки. Тоді багато шанувальників юної моделі відзначили, що вона круто працює в кадрі.

Це цікаво: Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)