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Донателла Версаче разом з сестрами Хадід знялася у новій кампанії Versace

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Донателла Версаче знялася у стильній кампанії - фото 1
Донателла Версаче знялася у стильній кампанії

Versace презентував рекламну кампанію нової весняної колекції. В основі її концепції – сімейні узи та теплі стосунки між близькими.

Як повідомляє WWD, однією з героїнь зйомки стала креативна директорка італійського бренду Донателла Версаче. Компанію їй склали моделі та сестри Белла та Джіджі Хадід. Вони позували фотографам Мерту Аласу та Маркусу Пігготту.

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Сім'я завжди перебуває у центрі всього, що я роблю, ось чому я так сильно люблю Беллу та Джіджі. Вони чудово ілюструють силу любові між сестрами та передають це послання сестринській спільноті Versace по всьому світу, – зазначила Донателла.

Донателла Версаче разом з сестрами Хадід знялася у новій кампанії Versace - фото 494496

Донателла Версаче разом з сестрами Хадід знялася у новій кампанії Versace - фото 494497

Донателла Версаче разом з сестрами Хадід знялася у новій кампанії Versace - фото 494498

Донателла Версаче разом з сестрами Хадід знялася у новій кампанії Versace - фото 494499

Донателла Версаче разом з сестрами Хадід знялася у новій кампанії Versace - фото 494500

Раніше Dolce & Gabbana випустив капсульну колекцію на честь року Тигра. Основою для неї стали традиційні для італійського бренду леопардові принти та насичені відтінки.

У жіночій частині капсули є пальто з жакарда, шовкові сукні-футляри, светри з кашеміру та шовку, худі, класичні сумки Dolce Box та DG Daily. Чоловіча колекція складається з футболок, джинсів з різнокольоровими орнаментами та спортивних штанів з неопрену. У дитячій представлені варіації дорослих комплектів.

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