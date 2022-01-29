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Прощавай, каре! Рідкий боб – наймодніша зачіска 2022 року
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Стрижка рідкий боб здатна зробити практично будь-яке волосся ефектним, а його володарку – змусити відчути себе просто кінозіркою!
Рідкий боб став новим трендом 2022 року. Ця зачіска ідеально підійде для любительок гладкого та блискучого волосся. Вона зможе надати образу природного сяйва. По суті зачіска вимагає тільки догляду за волоссям, пише ellegirl.
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Така зачіска підійде кожній. Її головний плюс – це наявність об'єму. На відміну від знайомого мокрого укладання, волосся не обліплює шкіру голови, а виглядатиме пишно. Більш того, за допомогою боба можна поправити овал обличчя, приховати недоліки або при покладеному назад волоссі підкреслити переваги.
Фото instagram
Хороші новини: можна надати блиск своєму волоссю, не виходячи з дому, за допомогою кількох добре підібраних продуктів. Що потрібно?
- Інтенсивна кератинова процедура, яка усуне всю пухнастість
- Потім слід згладжувати волосся, щоб зробити його максимально жорстким
- Результат: волосся таке гладке, блискуче і шовковисте, що його можна порівняти з шовком
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