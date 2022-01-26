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Dolce & Gabbana випустив стильну капсульну колекцію на честь року Тигра
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Dolce & Gabbana випустив капсульну колекцію на честь року Тигра. Основою для неї стали традиційні для італійського бренду леопардові принти та насичені відтінки.
У жіночій частині капсули є пальто з жакарда, шовкові сукні-футляри, светри з кашеміру та шовку, худі, класичні сумки Dolce Box та DG Daily. Чоловіча колекція складається з футболок, джинсів з різнокольоровими орнаментами та спортивних штанів з неопрену. У дитячій представлені варіації дорослих комплектів. Про це розповідає видання Buro247.
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Раніше Dolce & Gabbana випустив дебютну інтер'єрну колекцію. До неї увійшли дивани, столи та табурети у фірмовому стилі бренду.
Напередодні Coach показав рекламну кампанію нової весняно-літньої колекції. Креативний директор Стюарт Веверс презентував її у вересні 2021 року на Тижні моди в Нью-Йорку. У кампанії, під назвою "That's My Ride", знялася співачка, актриса й амбасадорка бренду Дженніфер Лопес.
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