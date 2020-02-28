Знайдено чоловіка, якому найбільше щастить серед усіх людей на планеті

Житель англійського міста Плімут отримав прізвисько "найбільшого щасливчика" у світі. Відчайдух безліч разів був поранений і травмований, перебуваючи на межі смерті, але кожного разу йому вдавалося її уникнути.

З самого дитинства 37-річний Вес Грант потрапляє в небезпечні ситуації. Одного разу він перелетів через кермо велосипеда, впавши на автомобільну дорогу.

І ще: Китаєць отримав фанатів і гроші завдяки хропінню

У 16-річному віці він настільки сильно обпік ноги, що йому довелося заново вчитися ходити. А через рік пережив серйозний опік обличчя. Чоловіка поранив шестигранним ключем викрадач машин, дивом не зачепивши легені. Також в нього стріляли злочинці.

У 2006 році Грант відправився служити, двічі потрапляючи під обстріл в Афганістані. Під час служби в королівській морській піхоті тромб призвів до серцевого нападу і тимчасової сліпоти. Лікарі оцінювали шанс виживання пацієнта у 50 відсотків.

Потім Грант працював інструктором на аеродромі і мало не загинув, порвавши дві силові стропи, перебуваючи в повітрі. Потрапивши в службу захисту, чоловік кілька разів був серйозно поранений. Зараз Грант працює в охороні високопоставлених персон і навіть членів королівської сім'ї.

Читайте також: Трансформер, чарівник та єнот: репортер забув відключити фільтри Facebook під час ефіру