Скільки американців перестали купувати пиво Corona через коронавірус

За даними опитування агенції 5W Public Relations, більше як третина жителів США тепер не будуть купувати пиво Corona. У цьому винен коронавірус.

В опитуванні брали участь 737 осіб, з яких 38% "ні за яких обставин" не куплять співзвучне з коронавірусом пиво.

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"Хоча бренд і стверджує, що споживачі розуміють, що немає ніякого зв'язку між вірусом і пивною компанією, це все одно катастрофа для Corona. Який бренд хоче, щоб його пов'язували з вірусом, який вбиває людей в усьому світі?" – заявив глава компанії 5W Public Relations Ронн Тороссіан.

Епідемія також похитнула впевненість американців, які раніше купували Corona: 14% з них не будуть замовляти пиво цієї марки в громадських місцях, а 4% і зовсім вирішили відмовитися від його вживання. Лише 16% респондентів засумнівалися у зв'язку напою з вірусом.

Плутанина почалася 18 січня: частота запитів "corona beer virus" і "beer virus" зросла на тисячі відсотків. В результаті компанія Anheuser-Busch InBev, яка виробляє Corona, втратила за січень 285 мільйонів доларів.

Searches for Corona, Corona Beer, and Corona Beer Virus spiked on @Google. Mistypes? Or consumer confusion? pic.twitter.com/q39lNYrT5K — Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) January 28, 2020

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