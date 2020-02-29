Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Скільки американців перестали купувати пиво Corona через коронавірус

  • 11
Скільки американців перестали купувати пиво Corona через коронавірус - фото 1

За даними опитування агенції 5W Public Relations, більше як третина жителів США тепер не будуть купувати пиво Corona. У цьому винен коронавірус.

В опитуванні брали участь 737 осіб, з яких 38% "ні за яких обставин" не куплять співзвучне з коронавірусом пиво.

Це цікаво: Коронавірус змінює пріоритети: що масово скуповують китайці

"Хоча бренд і стверджує, що споживачі розуміють, що немає ніякого зв'язку між вірусом і пивною компанією, це все одно катастрофа для Corona. Який бренд хоче, щоб його пов'язували з вірусом, який вбиває людей в усьому світі?" – заявив глава компанії 5W Public Relations Ронн Тороссіан.

Скільки американців перестали купувати пиво Corona через коронавірус - фото 389268

Епідемія також похитнула впевненість американців, які раніше купували Corona: 14% з них не будуть замовляти пиво цієї марки в громадських місцях, а 4% і зовсім вирішили відмовитися від його вживання. Лише 16% респондентів засумнівалися у зв'язку напою з вірусом.

Плутанина почалася 18 січня: частота запитів "corona beer virus" і "beer virus" зросла на тисячі відсотків. В результаті компанія Anheuser-Busch InBev, яка виробляє Corona, втратила за січень 285 мільйонів доларів.

Читайте також: Як коронавірус впливає на моду: захисні маски для обличчя стали стильним трендом

Джерело: prnewswire
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
  • 25 лютого, 16:10
  • 6490
Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
  • 27 лютого, 14:14
  • 264
Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
  • 25 лютого, 18:22
  • 3284
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл