Домашні ковбаски кабаноси від Ектора Хіменеса-Браво

Кабанос – польський сорт мисливських сосисок, тонка варено-копчена ковбаска, як правило виготовляється з просоленої свинини. Це один з найпопулярніших видів ковбаси в Польщі.

Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вирішив приготувати сухі домашні ковбаски. Шукайте деталі рецепта на його сторінці у Instagram.

Цікаво: А ви вже пробували солоні сирники з кабачком і зеленню – ділимось рецептом

Це найкраща закуска, яку легко можна приготувати вдома.

Інгредієнти:

• Куряче філе – 600 г;

• Сіль;

• Перець чорний;

• Сухий часник – 0,5 ч.л;

• Паприка солодка – 0,5 ч.л;

• Чилі сухий – 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

1. Куряче філе нарізати та пропустити через мʼясорубку.

2. Додати до фаршу сіль та спеції. Перемішати.

3.Помістити фарш у пакет-слайдер.

4. Сформувати ковбаски на пергаменті за допомогою пакету та сушити при температурі 60-70° протягом 3-4 годин.

І ще: Ділимось секретами: рецепт пасти з перцем та томатами