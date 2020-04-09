Долар знову пішов угору: курс валют на 9 квітня

Курс долара в обмінниках київських банків відновив зростання після тривалого падіння. Дізнайтеся курс валют на сьогодні, 9 квітня.

Так, у четвер, 9 квітня, курс продажу готівкового долара зріс відразу на 34 копійки до 27,60 UAH/USD, курс купівлі на 32 копійки до 27,09 UAH/USD.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 34 копійки до 29,08 UAH/EUR, курс продажу на 32 копійки до 29,93 UAH/EUR. Національний банк знизив курс гривні на 9 квітня на 9 копійок – до 27,19 за долар. Нагадаємо, 8 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,13 гривні за долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 29,44 гривні за євро.



З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 квітня довідковий курс на рівні 27,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 7 квітня (27,10 грн).

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