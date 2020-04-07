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Японія виплатить громадянам майже по три тисячі доларів: для чого
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У Японії уряд затвердив рекордний за обсягом пакет економічних стимулів у сумі 108,2 трлн єн (близько $994 млрд). Про це повідомляє Bloomberg.
Програма передбачає виплати в розмірі 300 тисяч єн (близько $2750) громадянам, які зіткнулися з різким зниженням доходу.
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У цілому на ці цілі виділено 4 трлн єн. Ще 2,3 трлн єн буде направлено японською владою на підтримку малого бізнесу, для якого також передбачається знизити податкове навантаження. При цьому уряд виділяє в цілому 45 трлн єн на корпоративне фінансування, яке має допомогти японським компаніям зберегти бізнес у період кризи.
Нагадаємо, наприкінці березня в Японії заявили про нову хвилю коронавірусу. Тоді за день в країні було зафіксовано 1314 випадків захворювання на коронавірус і 45 смертей. Уряд Японії розглядає режим надзвичайного стану.
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