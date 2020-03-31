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ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші

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тест про гроші

Перевірте, що ви знаєте про різні валюти, монети, банкноти та гроші загалом. Підготували для вас 10 цікавих запитань. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Курс валют – це, зазвичай, максимум, яким цікавляться люди. А як щодо цікавіших питань про гроші? Перевірте свої знання або ж інтуїцію – дізнайтеся нове про гроші!

ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину

Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

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Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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