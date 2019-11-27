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Долар в Україні впав нижче за 24 гривні: курс валют на 27 листопада
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Національний банк України оголосив офіційний курс валют на 27 листопада 2019-го. Згідна з ним, долар подешевшав на 7 копійок порівняно з учора та вперше за чотири роки опустився нижче за 24 гривні. Дізнайтесь, скільки коштує валюта в обмінниках!
Гривня продовжує зміцнюватись, а іноземна валюта – падати. Офіційний курс на середу, 27 листопада, становить 23,98 гривні за долар. Востаннє на такому низькому рівні американський долар був майже чотири роки тому – 15 січня 2016-го. Тоді він коштував 23,95 гривні.
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Офіційний курс зафіксував і падіння євро: його вартість знизилась на 5 копійок і становить 26,42 гривні. В обмінниках ціна іноземних валют ще нижча і, судячи з усього, буде продовжувати дешевшати до кінця цього року.
За словами експертів, причина зниження курсу – у чергових кредитах, яких взяло українське Міністерство фінансів. Йдеться про державні облігації, за які держава зобов'язується заплатити 16%. При цьому фахівці акцентують, що, попри падіння курсу долара в Україні, ціни залишаються на колишньому рівні
У бюджеті на 2020-й зафіксований прогноз курсу валюти на рівні 27 гривень за долар. Топменеджери українських компаній, щоквартальне опитування яких традиційно провів Нацбанк, також прогнозують, що протягом найближчих 12 місяців долар коштуватиме 27-28 гривень.
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