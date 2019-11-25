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Названо найдорожчі українські бренди: рейтинг ТОП 100

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Лідером рейтингу став виробник мінеральної води - фото 1
Лідером рейтингу став виробник мінеральної води

Рейтинг найдорожчих брендів України склав журнал НВ спільно з компанією MPP Consulting. Дізнайтесь, які компанії увійшли в "золоту сотню" українських торгових марок!

Лідери рейтингу залишились незмінними. Перше місце в списку, як і минулоріч, посіла "Моршинська" (550 мільйонів доларів). На другому міці тримається "Нова пошта" (310 мільйонів), а замикає ТОП-трійку Rozetka (302 мільйони).

Це цікаво: ТОП 10 найдорожчих брендів світу

У сотню найдорожчих брендів України вперше увійшли технологічні компанії Grammarly і Petcube. Бренд розробника програмного забезпечення для перевірки англійської оцінили в 150 мільйонів доларів (12 місце), а виробника пристроїв для домашніх тварин – у 25 мільйонів (52 місце). Загалом у списку опинились 15 компаній-новачків.

Названо найдорожчі українські бренди: рейтинг ТОП 100 - фото 370115

Автори рейтингу зазначають, що при формуванні списку враховували не капіталізацію компанії, а вартість бренду. Її оцінюють на основі фінансових результатах компаній-власників марок, а також інших факторів: географії продажів, технологічної складової, а також інвестиційної привабливості галузі.

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Джерело: nv.ua
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