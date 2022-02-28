"Іди на**й": дочка Сніжани Єгорової відверто послала проросійську маму

Донька Сніжани Єгорової публічно послала матусю вслід за російським воєнним кораблем. Все через відверту проросійську позицію акторки.

Поки акторка Сніжана Єгорова записує чергові українофобські відео, то її донька, ведуча Стася Ровінська, не витримала такого напливу дезінформації у такий складний час. На своїй сторінці у фейсбуці дівчина наголосила, що осуджує проросійську позицію акторки, а також закликала людей кидати скарги на її Youtube-канал.

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Я довго трималася… Показувати особисте листування не буду, можуть читати діти. Витратьте, будь ласка, хвилинку, поскаржтесь на ютуб-канал цієї мерзоти! Бо вона думає, що офігенний лідер думок! Ненавиджу, – наголосила Стася.

Вона показала й скриншот з власними коментарями під одним із роликів матері. На світлині важко не помітити, як дівчина посилає Єгорову туди ж, куди і російський корабель, а також називає її дуже поганою акторкою.

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