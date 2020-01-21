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Додавайте до страв: названі нові цілющі властивості кориці

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Кориця - фото 1
Кориця / beauty

Якщо використовувати корицю не тільки для випікання булочок, то можна отримати купу корисних властивостей.

Дослідження показало, що кориця, зазвичай використовувана як в солодких, так і в гострих стравах, уповільнює процес накопичення жиру і знижує ризик пошкодження серця, викликаного вживанням нездорової їжі.

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Вчені провели серію тестів протягом 12 тижнів: гризунам вводили коричну добавку. Результати показали, що в кінці 12 тижнів у гризунів було виявлено більше антиоксидантних протизапальних молекул, які захищали їх тіла від ушкоджень, викликаних стресом. Також було виявлено, що гризуни важать менше і мають менше жиру на животі, навіть якщо вони були на жирній дієті.

Джерело антиоксидантів – кориця сповнена корисних для здоров'я сполук, які перешкоджають окислювальному процесу в клітинах.

Додавайте до страв: названі нові цілющі властивості кориці - фото 381242

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Джерело: beauty
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