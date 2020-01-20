Чому аналіз крові беруть саме з безіменного пальця

Кожен бодай раз у житті здавав загальний аналіз крові, який беруть з безіменного пальця. А ви ставили собі питання, чому саме з цього пальця у нас беруть дорогоцінну кров? Розкриваємо всі карти.

Отже, чому кров з пальця беруть саме з безіменного пальця?

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Причина №1: безпека

Будь-який прокол шкіри людини може бути причиною зараження. Те ж саме стосується аналізу крові, який беруть з безіменного пальця. Якщо все-таки трапиться зараження, то його доводиться усувати. Іноді не обходиться без ампутації. Як би жорстоко це не звучало, але видалити безіменний палець буде простіше і не так небезпечно, ніж іншу частину тіла. Наприклад, мізинець і великий палець тісно пов'язані з тканинами кисті. Якщо інфекція потрапить у кров, то велика ймовірність швидкого проникнення мікробів аж до ліктя.

Тим більше безіменний палець – один з найбільш неробочих на руці, тому він, навіть якщо буде боліти після аналізу, не заподіє серйозного занепокоєння під час здійснення будь-яких маніпуляцій.

Одна з причин – подальша безпека пацієнта

Причина №2: загоєння

На безіменному пальці загоєння ранки після аналізу крові протікає значно швидше, ніж на інших. У тому числі це знижує ризик зараження крові, що важливо в медичному питанні.

Причина №3: ​​швидко і без наслідків

Безіменний палець – найнадійніший для аналізів. Процедура протікає швидко, адже шкіра на ньому тонша, ніж на інших пальцях руки. Тим більш, швидке загоєння не дозволяє відчути на собі серйозних наслідків.

Тепер ви будете знати, чому медсестра проколює вам саме безіменний палець, аби зробити аналіз крові.

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