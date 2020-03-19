Додаток Gradient сколихнув мережу: дізнайся, якої ти національності

Додаток Gradient в черговий раз підкорив користувачів. Алгоритми аналізують риси обличчя людини та визначають, яке її національне коріння. Ми вирішили дізнатись, яке ж походження у знаменитостей. Дивіться, що з цього вийшло!

Стрімко стає популярним новий тренд – користувачі за допомогою додатку Gradient можу визначити у відсотковому співвідношенні те, риси якої національності домінують у їхній зовнішності. На базі штучного інтелекту програма робить такий собі "ДНК-тест". До речі, цей додаток створили українські розробники.

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Завантажити Gradient з App Store і Google Play можна безкоштовно, проте певні функції будуть доступні після оформлення підписки.

Ми закинули в додаток фотографії знаменитостей та знайшли їхнє "справжнє" коріння. І поки ви завантажуєте додаток, пропонуємо подивитись, якої національності відомі селебріті:

Бенедикта Камбербетча часто додають до списків найсексуальніших ірландців і, як бачимо, програма теж визнає, що він на 78% ірландець!

Галь Гадот, ізраїльська модель та актриса, виявляється, майже на половину українку, а на іншу половину іспано-бразилійка. І на 100% має гарячу кров!

Настя Каменських часто зазначає в інтерв'ю, що їй здається, ніби вона має іспанську кров. Як бачимо, програма не погоджується, а вважає співачку скоріше француженкою.

Чоловік Насті Потап – українець з додаванням рис, які притаманні полякам. А любов до репу в нього, скоріше за усе, від американського коріння. ;) Сергій Притула каже, що він українець. Так і є! А от Тіна Кароль, на думку штучного інтелекту, скандинавського походження. Виявляється, що Володимир Зеленський – ірландець! На 15% українець, а на 10% росіянин... А королева ірландка! Програма показує, що королева Єлизавета має й українське коріння. Тут питання зайві. Це Кім Чен Ин і ви самі все бачите...

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