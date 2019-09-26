На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient

Додаток Gradient став хітом мережі. Він аналізує риси обличчя користувачів та шукає їхніх зіркових двійників. Ми вирішили дізнатись, на яких голлівудських селебріті схожі українські знаменитості. Дивіться, що з цього вийшло!

За допомогою нейромережі Gradient шукає максимально схожу на вас зірку. Ми закинули в додаток фотографії українських знаменитостей та знайшли їхніх голлівудських двійників.

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У деяких випадках результати дійсно вражають, хоча і без фейлів теж не обійшлось. Дивіться самі!

Тіна Кароль → Емілія Кларк

... і навіть Дрейк¯ \ _ (ツ) _ / ¯

Надя Дорофєєва → Кім Кардашян

Леся Нікітюк → Принцеса Діана

Настя Каменських → Кая Скоделаріо

... а ще – Бруно Марс

Олег Винник → Крістіна Агілера

Святослав Вакарчук → Том Круз

Дзідзьо → Деніел Редкліфф

Володимир Зеленський → Джуд Лоу

... або просто ЗЕ

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