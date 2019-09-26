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На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient

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На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 1

Додаток Gradient став хітом мережі. Він аналізує риси обличчя користувачів та шукає їхніх зіркових двійників. Ми вирішили дізнатись, на яких голлівудських селебріті схожі українські знаменитості. Дивіться, що з цього вийшло!

За допомогою нейромережі Gradient шукає максимально схожу на вас зірку. Ми закинули в додаток фотографії українських знаменитостей та знайшли їхніх голлівудських двійників.

Тут більше: Дізнайся, на яку зірку ти схожий найбільше

У деяких випадках результати дійсно вражають, хоча і без фейлів теж не обійшлось. Дивіться самі!

Тіна Кароль → Емілія Кларк

На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 357669

... і навіть Дрейк¯ \ _ (ツ) _ / ¯

На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 357668

Надя Дорофєєва → Кім Кардашян

На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 357654

Леся Нікітюк → Принцеса Діана

На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 357660

Настя Каменських → Кая Скоделаріо

На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 357666

... а ще – Бруно Марс

На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 357665

Олег Винник → Крістіна Агілера

На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 357662

Святослав Вакарчук → Том Круз

На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 357661

Дзідзьо → Деніел Редкліфф

На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 357657

Володимир Зеленський → Джуд Лоу

На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 357655

... або просто ЗЕ

На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient - фото 357679

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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