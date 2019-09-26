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Додаток Gradient підкорив мережу: дізнайся, на яку зірку ти схожий найбільше

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Додаток Gradient підкорив мережу: дізнайся, на яку зірку ти схожий найбільше - фото 1

У мережі набирає популярність додаток Gradient, який за допомогою нейромереж аналізує фото та шукає твого зіркового двійника. Розповідаємо, як скачати застосунок та дізнатись, на кого ж ти схожий.

За словами розробників, фоторедактор Gradient застосовує найточнішу в світі технологію пошуку подібностей. Нейромережа аналізує риси обличчя користувача та підбирає максимально схожу на тебе голлівудську зірку. Іноді результати пошуку дійсно вражають, хоча без фейлів теж не обходиться.

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Gradient – не новий додаток, але можливість порівняння облич з'явилась лише з останнім оновленням. В App Store і Google Play цей застосунок можна завантажити безкоштовно, але деякі функції доступні тільки при оформленні підписки. Для пошуку двійника за фото в платній підписці немає потреби (просто закрийте вікно з пропозицією). Щоб знайти свого зіркового двійника – натисніть на головному вікні Who's your twin і оберіть фото.

І поки додаток завантажується, пропонуємо вам подивитись, на кого схожі топові українські політики:

Зеленський схожий на Джуда Лоу - фото 357600
Зеленський схожий на Джуда Лоу
Порошенко нагадує Деніела Редкліффа - фото 357599
Порошенко нагадує Деніела Редкліффа
Зірковий двійник Віталія Кличка - Марк Руффало - фото 357598
Зірковий двійник Віталія Кличка - Марк Руффало
Юлія Тимошенко схожа на Леонардо Ді Капріо - фото 357601
Юлія Тимошенко схожа на Леонардо Ді Капріо / НВ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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