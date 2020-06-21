Додайте до кави ці інгредієнти, щоб отримати максимум користі від напою

Ці інгредієнти допоможуть отримати максимум користі від кави

Свою звичну ранкову чашку кави можна зробити кориснішою для здоров'я, додавши деякі інгредієнти. Розповідаємо, що варто додати до улюбленого напою, аби принести своєму організму ще більше користі.

Звичка вживати каву може покращувати роботу серця, але додавання в ранковий напій корисних інгредієнтів може розширити потенціал його користі. Ось з чим фахівці рекомендують пити каву.

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Кориця. Дослідження Національного центру біотехнологічної інформації говорить, що ця спеція багата антиоксидантами, які захищають клітини серця і мозку від руйнівного для них окисного стресу. На думку експертів, найкраще використовувати цейлонську корицю.

"Кориця вносить величезний внесок у справу зміцнення імунної системи. Додайте в чашку кави половину чайної ложки і розмішайте", – радять вони.

Додавайте до кави корицю

Імбир. Додавши його до кави, ви отримаєте не тільки дещо гострий і пікантний смак напою. Імбир має протизапальну дію на організм, також може бути засобом від м'язового болю, підтримує травлення, знижує рівень холестерину.

"Найкраще змішати з кавою дрібно тертий корінь", – кажуть фахівці.

Куркума. Її активний інгредієнт куркумін має потужний протизапальний ефект, покращує функції печінки, допомагає при лікуванні депресії.

"Змішайте куркуму з дрібкою перцю – так організм її краще засвоює. Почніть з чверті чайної ложки, доданої у ранкову каву, і поступово збільште дозу до чайної ложки", – рекомендують дієтологи.

Мак. Він містить близько 20 амінокислот, багатий вітаміном С. Завдяки його дії покращується фертильність організму, підтримується здоровий баланс гормонів.

"Щодня можна вживати від однієї до трьох чайних ложок порошку маку", – уточнюють нутриціологи.

Кава з какао не лише смачна, а й дуже корисна

Какао. Какао-боби належать до категорії суперпродуктів: їх інгредієнти можуть знижувати високий кров'яний тиск, мають властивість антидепресантів. Також це найбагатше рослинне джерело заліза, яке містить багато антиоксидантів.

"Найбільшу користь здоров'ю приносить використання органічного сирого какао, оскільки воно містить найбільшу кількість специфічних амінокислот, що поліпшують роботу мозку", – розповідають науковці.

Експериментуйте, додавайте до кави нові інгредієнти й отримуйте максимум користі від улюбленого ранкового напою.

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