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6 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
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Ми не втомлюємось нагадувати, що сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі, і нехтувати ним не варто навіть на вихідних, коли хочеться поспати. Втім, не всі продукти принесуть вам користь, якщо ви ними поснідаєте. І саме про них ми й поговоримо.
До вашої уваги шістка продуктів, якими часто снідають, а дарма.
До теми: Ідеальні поєднання продуктів для сніданку, які прискорять метаболізм
Сирки
Продукти з натурального сиру дійсно корисні для першого прийому їжі. Можна приготувати сирники, запіканку, просто з'їсти тарілку домашнього сиру. Однак солодкі сирні продукти, куплені у магазині, шкодять здоров'ю. У них не так багато натурального сиру, а от рослинних жирів сумнівної якості, цукру, консервантів і смакових добавок – багацько. Тим більше користі не принесе шоколадна глазур, яка нічого спільного з шоколадом не має. Подібний продукт точно не підійде на сніданок, але зрідка перекусити таким батончиком дозволяється.
Каші швидкого приготування
Каша – хороший сніданок, але тільки якщо не швидкого приготування. У них немає правильних вуглеводів, які повільно перетравлюються, забезпечуючи організм енергією тривалий час. Крупу для швидкого приготування піддають спеціальній обробці, через що вся користь поживних речовин втрачається.
Мюслі
Це круп'яні пластівці з додаванням: насіння, сухофруктів, фруктів, синтетичних наповнювачів барвників, ароматизаторів. Набагато ефективніше на сніданок споживати звичайну кашу, додаючи до страви те ж насіння, фрукти, ягоди, натуральні сиропи, ванілін, корицю та інші корисні речі.
Магазинна випічка
Кондитерка промислового виробництва – один з найшкідливіших продуктів на сніданок. Це поєднання величезної кількості швидких вуглеводів, тваринних жирів, цукру, калорій. Високий глікемічний індекс не принесе позитивного ефекту. Все це погіршує здоров'я, зовнішній вигляд, а також роботу травної системи.
Швидкі сніданки
На полицях у супермаркеті можна знайти різноманіття швидких сніданків – зірочки, пластівці, кульки, які заливаються молоком, йогуртом або соком, після чого споживається нібито поживний сніданок. Особливо виробники різноманітністю форм і яскравими упаковками спрямовані на дітей. А ось їм якраз краще обмежувати споживання подібних страв. У складі сухого продукту міститься борошно, крохмаль, цукор, підсилювачі смаку, консерванти, ароматизатори, емульгатори, синтетичні добавки. Від цього виникають проблеми з обміном речовин, ожиріння, порушення функціонування нирок, шлунка, печінки, інших органів травної системи.
Бутерброди з ковбасою
Багато хто робить бутерброди з ковбасою на сніданок. Хліб ще можна знайти такий, щоб не нашкодити собі. Наприклад, цільнозерновий. А ось ковбасу натуральну на вітрині супермаркету зустрінеш не часто, якщо взагалі це можливо. У корисному бутерброді містяться: хліб з борошна грубого помелу, натуральне м'ясо, свіжі овочі, листова зелень. Можна додати вершкове масло, рибу, домашній сир або твердий сир.
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