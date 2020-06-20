Ще одна вагома причина пити каву щодня

Якщо ви не можете уявити жодного свого дня без кави та не маєте жодних протипоказань, то ми закликаємо вас не відмовлятися від цього напою. Ба більше, у нас є ще одна вагома причина насолоджуватися ним щодня.

Виявилося, що регулярне споживання кави пов'язане зі значно нижчим ризиком розвитку аритмій. Про це свідчать дослідження, представлені у рамках онлайн-зборів Товариства ритму серця (Heart Rhythm Society): HRS 2020 Science.

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Юн-Чон Кім, доктор медичних наук, з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, і його колеги, досліджували зв'язок між звичним споживанням кофеїну і ризиком аритмії серед 357 022 учасників у британському біобанку.

Дослідники виявили, що протягом 5,25 року спостереження було діагностовано 8 159 випадків аритмій (6 999 миготливої ​​аритмії або тріпотіння передсердь, 890 надшлуночкових тахікардій, 459 шлуночкових тахікардій і 385 передчасних шлуночкових комплексів).

Споживання кави було пов'язано зі значно нижчим ризиком аритмії (відношення ризиків: одна-дві чашки, 0,90; три-чотири чашки, 0,86; п'ять або більше чашок, 0,85) у порівнянні з відсутністю споживання. Кожна додаткова щоденна чашка кави була пов'язана з нижчою частотою аритмії (коефіцієнт ризику 0,96). За винятком передчасних шлуночкових комплексів, було відзначено зниження частоти аритмій, які спостерігаються для кожного підтипу.

Кава знижує ризик аритмії

"Результати повинні переконати пацієнтів і лікарів у низькому ризику, пов'язаному з регулярним вживанням кави, і ми сподіваємося, що це спонукає працювати з пацієнтами, щоб визначити і персоналізувати їх специфічні фактори способу життя, включаючи споживання кофеїну", – сказала Кім в заяві.

Ми ж закликаємо не зловживати кавою та пам'ятати, що випивати на день понад 4 чашки еспресо може бути не надто корисно для вашого здоров'я. Якщо у вас виникне якийсь дискомфорт після ласування улюбленим напоєм – не полінуйтесь проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. Бережіть себе та будьте здоровими!

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