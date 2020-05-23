Дочка Сталлоне спокусила мережу ідеальним тілом в купальнику

21-річна дочка американського актора Сильвестра Сталлоне Сістін порадувала шанувальників пікантними кадрами, на яких похизувалася стрункою фігурою. Гарячі знімки з'явилися на особистій сторінці дівчини в Instagram.

Так, в кадрі Сістін позує в елегантному чорному купальнику із зав'язками та білих штанах. Модний образ дочка актора доповнила яскравою бейсболкою. У такому вбранні дівчина продемонструвала шикарну фігуру, акцентувавши увагу на підтягнутому пресі і тонкій талії.

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Свіжі фото красуні викликало ажіотаж в мережі. Фотографії зібрали понад 100 тисяч лайків і майже тисячу коментарів.

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