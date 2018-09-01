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Dior представили аромат, який чекали 20 років
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Французький будинок моди Dior представив новий аромат Joy, який став першим самостійним запуском бренду за останні 20 років.
Обличчям нового квіткового деревно-мускусного аромату стала американська актриса Дженніфер Лоуренс.
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28-річна зірка знялася в міні-фільмі "Joy by Dior", режисером якого виступив її однофамілець Френсіс Лоуренс. З ним посланниця бренду раніше співпрацювала над фільмами "Червоний горобець" і "Голодні ігри".
Як відзначають в Dior, новий парфум містить ноти бергамоту, мандарина, жасмину і троянди. Завершує композицію сандал, мускус і пачулі.
Автором аромату став парфумер французького будинку Франсуа Демаші, який назвав його: "Потужним всесвітом, що відзначає нову епоху в парфумерній лінії будинку Dior".
Відзначимо, співпраця Лоуренс з Dior почалося в 2012 році. З тих пір актриса представляє, як б'юті-новинки бренду, так і нові модні колекції одягу та аксесуарів.
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