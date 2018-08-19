Дівчина тижня: спокуслива українська телеведуча та фітнес-модель Coolbaba (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Валерія Крук – відома гаряча українська телеведуча та фітнес-модель, більш відома як Coolbaba.

Відома українська екс-ведуча на телеканалі М1 Валерія Крук, більш відома під псевдонімом Coolbaba, не перестає радувати своїх шанувальників відвертими фотосесіями та селфі у соцмережах.

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A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on May 24, 2018 at 9:03am PDT

Телеведуча народилася 21 лютого 1982 в Києві. Відомо, що дівчина навчалася в гімназії імені А.С. Пушкіна. У дитинстві Кульбаба любила фотографуватися, співати і слухати музику. 7 років займалася бальними танцями. В модельному бізнесі Валерія з’явилася уже з 16 років, знімалася на обкладинки декількох популярних чоловічих журналів брала участь в різних конкурсах краси.

A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on Apr 23, 2018 at 1:24am PDT

Coolbaba вражала своєю сексуальністю ще тоді, коли красуня вела музичну програму на телеканалі М1. Пам’ятаєш? Але зараз форми Валерії стали ще апетитнішими, адже вона уже кілька останніх років активно займається бодібілдингом.

Результатами дівчина охоче ділиться у соцмережах:

A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on May 19, 2018 at 7:11am PDT

A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on May 16, 2018 at 12:51pm PDT

A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on May 16, 2018 at 10:20am PDT

Окрім знімків з тренувань, у профілі фітнес-моделі чимало інших гарячих кадрів. Ти просто маєш це побачити:

A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on Nov 13, 2017 at 11:36am PST

A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on Jul 28, 2018 at 7:41am PDT

A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on Jul 23, 2018 at 9:36am PDT

A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on May 18, 2018 at 12:40am PDT

A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on Apr 13, 2018 at 11:04am PDT

A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on Mar 22, 2018 at 1:05am PDT

A post shared by Валерия Крук (@valeriyakruk) on Jan 15, 2018 at 1:11pm PST

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