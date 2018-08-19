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Дівчина тижня: спокуслива українська телеведуча та фітнес-модель Coolbaba (18+)

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Валерія Крук - фото 1
Валерія Крук / Instagram

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Валерія Крук – відома гаряча українська телеведуча та фітнес-модель, більш відома як Coolbaba.

Відома українська екс-ведуча на телеканалі М1 Валерія Крук, більш відома під псевдонімом Coolbaba, не перестає радувати своїх шанувальників відвертими фотосесіями та селфі у соцмережах.

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Телеведуча народилася 21 лютого 1982 в Києві. Відомо, що дівчина навчалася в гімназії імені А.С. Пушкіна. У дитинстві Кульбаба любила фотографуватися, співати і слухати музику. 7 років займалася бальними танцями. В модельному бізнесі Валерія з’явилася уже з 16 років, знімалася на обкладинки декількох популярних чоловічих журналів брала участь в різних конкурсах краси.

Coolbaba вражала своєю сексуальністю ще тоді, коли красуня вела музичну програму на телеканалі М1. Пам’ятаєш? Але зараз форми Валерії стали ще апетитнішими, адже вона уже кілька останніх років активно займається бодібілдингом.

Результатами дівчина охоче ділиться у соцмережах:

Окрім знімків з тренувань, у профілі фітнес-моделі чимало інших гарячих кадрів. Ти просто маєш це побачити:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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