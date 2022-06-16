До символів незламності: бійці показали вцілілі банки з консервацією на Миколаївщині

Україна стала для всього світу прикладом сміливості та стійкості. І навіть у тих місцях в нашій країні, куди нахабно вдерлися окупанти, знаходяться вцілілі речі. Здавалося б, такі дрібниці, але додають віри у те, що ми здатні на неймовірне. Одним з таких прикладів є вцілілі закрутки на Миколаївщині.

Бійці з 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка опублікували щемливі кадри з Миколаївської області. На знімках, які з'явились на офіційній сторінці захисників у фейсбуці, можна побачити розгромлений окупантами дім і... цілі банки з закрутками на зиму.

І ще: 10-річний хлопчик передав наколядовані ним гроші на потреби ЗСУ

До символів стійкості та незламності українського народу, слідом за півником з Бородянки, можна сміливо додати і ось ці банки з консервацією з Миколаївщини. Здається, вони вціліли дивом. Але ніяке це не диво. Це закономірність. Тому що це – Українські банки, з Українськими овочами, вирощеними на Українській землі, приготовлені Українською господинею для Української сім'ї. У нас навіть скляні банки незнищенні. А вони на народ замахнулись..., – зазначають військові.

Тому тримаємося, підтримуємо ЗСУ та віримо у перемогу!

facebook.com/59ompbr.com.ua

facebook.com/59ompbr.com.ua

Читайте також: Морпіхи показали, як виганяють окупантів з південних областей – відео