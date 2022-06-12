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війна Kalush

Морпіхи показали, як виганяють окупантів з південних областей – відео

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Морпіхи нищать окупантів на півдні країни - фото 1
Морпіхи нищать окупантів на півдні країни

Українські воїни кожного дня роблять все, щоб зменшити кількість окупантів на території нашої країни, а також наблизити перемогу України. І нове відео від морпіхів це лише підтверджує!

Бійці морської піхоти влаштували для російських загарбників вогняне шоу, від якого складно втекти. Відповідне відео з'явилось на сторінці 35 ОБрМП у фейсбуці, де зібрало чимало переглядів та підбадьорливих коментарів. На записі можна побачити, як з гаубиць завдають удару по позиціях ворога на півдні країни.

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Гаубичники окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала М.Остроградського охоче виконують накази командирів щодо вигнання російських окупантів з південних земель України, – йдеться в описі.

Відзначимо, що станом на 12 червня армія РФ залишилась без 1430 танків, 3484 бойових броньованих машин та 715 артилерійських систем. Такий вигляд мають загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення:

Морпіхи показали, як виганяють окупантів з південних областей – відео - фото 507341

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