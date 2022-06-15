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10-річний хлопчик передав наколядовані ним гроші на потреби ЗСУ
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Українці неймовірні. І ми доводимо це щоденно. Ось, наприклад, наш герой – 10-річний Остап із Шепетівки. Хлопчик, який зібрані гроші передав на потреби ЗСУ.
Про це розповідають у Генштабі ЗСУ. У відомстві зазначають, що хлопчина передав на потреби українського війська портативний зарядний пристрій, що працює на сонячній батареї.
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Хлопчик спрямував на ЗСУ 300 доларів
10-річний Остап віддав на потреби нашої армії 300 доларів, які він заощадив. Ці кошти він зібрав під час колядування, а також отримав частину на день народження й інші свята.
Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що гроші використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають, – сказала мама хлопчика Наталя.
На жаль, на покупку того самого бронежилета грошей не вистачило. Тож він вирішив придбати портативний зарядний пристрій. І це неабияк розчулило наших військових.
"Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде добре завдяки таким дітям, як Остап", – розповіли наші військові.
Сам хлопчик надзвичайно вірить у перемогу України. Тож цей вчинок він зробив для того, щоб бодай на трішки її наблизити. Ви теж можете бути корисними. Пам'ятайте, що навіть ОДНА гривня зараз надзвичайно важлива.
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