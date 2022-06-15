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війна Kalush

10-річний хлопчик передав наколядовані ним гроші на потреби ЗСУ

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Хлопчик купив для ЗСУ портативний зарядний пристрій - фото 1
Хлопчик купив для ЗСУ портативний зарядний пристрій

Українці неймовірні. І ми доводимо це щоденно. Ось, наприклад, наш герой – 10-річний Остап із Шепетівки. Хлопчик, який зібрані гроші передав на потреби ЗСУ.

Про це розповідають у Генштабі ЗСУ. У відомстві зазначають, що хлопчина передав на потреби українського війська портативний зарядний пристрій, що працює на сонячній батареї.

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Хлопчик спрямував на ЗСУ 300 доларів

10-річний Остап віддав на потреби нашої армії 300 доларів, які він заощадив. Ці кошти він зібрав під час колядування, а також отримав частину на день народження й інші свята.

Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що гроші використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають, – сказала мама хлопчика Наталя.

На жаль, на покупку того самого бронежилета грошей не вистачило. Тож він вирішив придбати портативний зарядний пристрій. І це неабияк розчулило наших військових.

10-річний хлопчик передав наколядовані ним гроші на потреби ЗСУ - фото 507576

"Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде добре завдяки таким дітям, як Остап", – розповіли наші військові.

Сам хлопчик надзвичайно вірить у перемогу України. Тож цей вчинок він зробив для того, щоб бодай на трішки її наблизити. Ви теж можете бути корисними. Пам'ятайте, що навіть ОДНА гривня зараз надзвичайно важлива.

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