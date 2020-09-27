Потап, де ремінь: Настя Каменських знялася топлес, прикриваючи оголені груди руками (18+)

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня зі спокусливих фото неймовірної NK Насті Каменських. Кохана репера Потапа виклала у мережу серію світлин, на яких вона позує топлес. Горай карусель, адже на останньому фото зірка прикриває свої оголені груди руками. Це просто бомба. Тож не дивно, що її підписники засипали співачку компліментами: "Потап, де ремінь?", "Після такого фото запрацюють нижні чакри", "З такою перспективою ззаду, може бути тільки світле майбутнє попереду", "Ви – шикарна", "Дуже сексуально". Але й критики посипалося чимало. Якщо хочете з нею ознайомитися – найда під пост Насті.

Ще одна підопічна Потапа теж потішила своїх фанатів цього тижня. Надя Дорофєєва усіма силами намагається відтермінувати повноцінний прихід осені. Для цього співачка викладає спекотні фото у купальнику, які надзвичайно подобаються армії її прихильників. Читайте коментарі та ставте лайк красуні: "З такою фігурою можна сміливо іти по Оскар", "Ой, як морозива зразу захотілося", "Віддай свою фігуру", "Красуня, просто вогонь", "Щоразу сексуальніше, ніж зазвичай".

Насолоджуємося серією фото Тіни Кароль, які вона виклала на днях. Фото поп-діви зроблені на бекстейджі минулого випуску проєкту "Танці з зірками". Фанати не можуть стримувати захват, насолоджуючись її неймовірною фігурою та сексуальними позами: "З віком покращала, розцвіла", "Тіно, як можна виглядати настільки ідеальною", "Жінка вогонь", "Як завжди на висоті", "Неймовірна крихітка".

Улюблена телеведуча українців Леся Нікітюк показала свою любов. Мовиться про Карпати. І тут ми з нею навіть сперечатися не будемо. Але що там гори? Ви Лесю бачили? Оце справжня любов. Тому ми ідемо долучатися до її підписників, аби написати їй щось хороше під серією цих фото: "Ковбоєчка вогонь", "Джинси супер. І сам вид, ясна річ, теж", "Шикарна Леся", "Красуня ти наша", "Оу, яка тигриця", "Красива природа і жінка також".

Наостанок залишимо вам гаряче фото солістки гурту THE HARDKISS Юлії Саніної. Красуня знялася у спокусливому боді та крутих ботфортах. У такому образі ми її давно не бачили, тож не дивно, що її підписники вирішили потішити свою кумирку теплими словами: "У неділю пів країни не спить, щоб на закохану кобру поглянути", "Пожежа", "Боже, ви просто жінка року в Україні", "Боже, яка жінка", "Вау, яка ви красуня".

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