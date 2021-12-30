З Києва до Львова їздитиме двоповерховий потяг: дивіться, як він виглядає і що є у вагонах

Укрзалізниця незабаром запустить двоповерховий електропотяг, який курсуватиме маршрутом Київ – Львів. А тим часом пропонуємо подивитися, як він виглядає зсередини.

Так, двоповерховий поїзд Skoda з номером маршруту 747 вирушатиме з Києва о 16:41 і прибуватиме до Львова о 00:45. Крім цього, він зупинятиметься у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та на інших станціях. Про це розповіли у пресслужбі Укрзалізниці.

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Як обладнаний 6-вагонний електропоїзд 2012 року випуску

у потязі є розетки з USB-роз'ємами для кожного пасажира;

пеленальні столики у головних вагонах;

пандуси та місця для перевезення людей з інвалідністю;

місця для перевезення велосипедів;

системи спостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння;

вакуумні туалети.

"Ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва здійснювався на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" АТ "Укрзалізниця". Потяг прибув на підприємство для проведення ремонтних робіт у лютому 2021 року і за 11 місяців було повністю оновлено", – розповіли у компанії.

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