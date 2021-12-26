Зі Львова до Карпат запустили Буковельський експрес: як він курсуватиме

Укрзалізниця запустила новий Буковельський експрес до туристичних локацій Карпат. Він курсуватиме за маршрутом Львів – Ясіня – Львів з 25 грудня до 16 січня 2022 року.

Так, потяг вирушатиме зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25. Він робитиме зупинки в Івано-Франківську, Яремче, Микуличині, Татарові, Ворохті. Також експрес зручний для пасажирів, які подорожують із Києва та назад поїздом № 91/92 Київ — Львів — Київ. Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

І ще: Укрзалізниця запустила у продаж оновлені ланч-бокси: що у них входить та скільки коштують

На Буковельському експресі пасажири менш ніж за годину зможуть доїхати до станції Татарів (Буковель), а потім автобусними шатлами за 20 хвилин до гірськолижного курорту Буковель. Також на цьому потязі можна дістатися до:

водоспаду Пробій та Скал Довбуша, що розташовані у Яремчі;

найдовшого села в Україні – Микуличин;

віадуку у Ворохті;

селища Ясіня Закарпатської області, звідки можна дістатися вершини гори Драгобрат — найвищого гірськолижного курорту Карпат.

Ціни залежать від дня тижня, але у середньому становлять приблизно 200 гривень за сидяче місце другого класу та приблизно 450 гривень за сидяче місце першого класу. На маршруті використовується сучасний дизель-потяг ДПКР-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. У складі потяга три вагони – 170 місць.

Читайте також: Укрзалізниця запустила поїзд з усіма новими вагонами: яким маршрутом він курсує